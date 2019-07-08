Москва, , 12:36 — REGNUM

Россия может стать лидером в новом мире передовых цифровых технологий, и уже сейчас имеет одну из самых дешёвых инфраструктур цифровой коммуникации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на парламентских слушаниях на тему «Вопросы развития цифровой экономики» в Госдуме.

«Россия имеет все предпосылки для встраивания в цифровой мир на правах лидера. Я хотел бы это отдельно подчеркнуть: у нас развитая инфраструктура и одна из самых дешёвых инфраструктур коммуникации», — заявил Акимов.

Так, стоимость одного гигабайта мобильных данных в России в девять раз меньше, чем в Японии, в 14 раз меньше, чем в США, и в 17 раз меньше, чем в Южной Корее.

«У нас седьмое место в мире по степени вовлечённости людей в цифровую экономику. 86% населения России пользуется интернетом каждый день — у нас рекордное количество, самое большое в мире посещение сайтов госуслуг. За 2018 год было 2,6 млрд госуслуг, число авторизованных пользователей достигло 90 млн человек», — подчеркнул он.

Наконец, в 2019 году быстрыми темпами развивается электронная коммерция.

«Я хотел бы отдельно подчеркнуть, что мы говорим не только о национальном проекте «Цифровая экономика». Для нас очень важно сохранить понимание и общую убеждённость в том, что это прежде всего про гражданское общество и про бизнес. А главное — наши компании растут и добиваются успехов. Мы одна из немногих стран в мире — одна из четырёх, — которые имеют национальный поисковик, национальные мессенджеры, развиваются социальные сети», — отметил Акимов.