Киншаса, , 13:28 — REGNUM

Международный уголовный суд (МУС) признал бывшего лидера повстанцев виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Демократической Республике Конго. Об этом 8 июля передает телерадиокомпания ВВС.

Боско Нтаганда по прозвищу «Терминатор» был осужден за «убийство, изнасилование и вербовку малолетних солдат». О каком сроке идет речь не сообщается.

Коллегия из трех судей признала Нтаганду виновным по всем 18 пунктам обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в восточном районе Итури в 2002—2003 годах.

Адвокаты осужденного заявили, что Нтаганда также стал жертвой, будучи завербованным в еще малолетним. Нтаганда стал четвертым осужденным МУС с момента его создания в 2002 году.

Отмечается, что Нтаганда добровольно сдался в ДР Конго в 2013 году после раскола в его группировке.