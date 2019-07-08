Симферополь, , 12:22 — REGNUM

Владислав Мищенкоиз Свердловской области выиграл грант в 250 тысяч рублей на создание прогораммы и проведение мастер-класс по русским традиционным музыкальным инструментам «Звучание старины».

Каково содержание Вашего проекта?

Мы проводим образовательные занятия по знакомству детей с редкими русскими традиционными музыкальными инструментами. Занятие проходит в формате интерактивной лекции. Я рассказываю школьникам про историю музыкальных инструментов, демонстрирую игру на них и даю возможность детям самостоятельно поиграть на инструментах. А также, в новой программе будет демонстрация ансамблевой игры, при помощи гитарного эффекта (лупера).

Сколько людей в нем задействованы, как Вы их привлекли к работе?

В моем проекте задействовано два человека, они будут помогать разрабатывать программу мастер-класса. А провожу их я один

Планируете ли Вы распространить Вашу практику на другие регионы?

Пока что не планирую. В дальнейшем — может быть

Поделитесь своими впечатлениями об участии в Народной смене форума «Таврида».

Это мой первый опыт участия на Тавриде. Организация форума прекрасная. Очень здорово, что на смене собралось такое количество молодежи, с единой любовью к народной культуре. Также понравилось, что были люди из других стран, это тоже интересный опыт общения и новых контактов. Программа очень насыщенная, скучать времени не оставалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 г.).

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