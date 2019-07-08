Каякентский район, Дагестан, , 12:21 — REGNUM

Шестеро детей остаются в стационаре после вспышки острой кишечной инфекции (ОКИ) в селении Сагаси Каякнетского района Дагестана. Трое из них находятся в центральной районной больнице, вторая половина госпитализирована в городе Избербаше. Дети идут на поправку, их состояние не вызывает опасения у медиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Информация о вспышке кишечной инфекции в селе Сагаси появилась 5 июля. Причиной отравления детей, предположительно, стала питьевая вода. В тот же день глава района Магомедэмин Гаджиев в ходе оперативного совещания поручил членам местной санитарно-эпидемиологической комиссии принять неотложные меры по обеззараживанию питьевой воды и обеспечить подвоз воды для населения.

Жителям муниципалитета было рекомендовано использовать кипяченую воду или брать её из «проверенных источников», а именно из Избербашского горводоканала. Людям также посоветовали соблюдать санитарно-гигиенические нормы и провести дезинфекцию накопителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая вспышка ОКИ в Каякентском районе Дагестана произошла менее трёх месяцев назад. В период с 10 по 18 апреля с признаками отравления к врачам обратились почти 70 детей в возрасте до шести лет. Порядка 15 из них были госпитализированы. Причиной отравления тогда также стала грязная вода.