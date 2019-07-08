Киншаса, , 12:17 — REGNUM

Смертность в результате 11 месяцев эпидемии лихорадки Эбола в восточной части ДР Конго перешагнула отметку в 1600 человек, передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения ДР Конго.

По состоянию на четверг, 4 июля, органы здравоохранения зарегистрировали 2382 случая заражения Эболой, из которых 1606 закончились летальным исходом.

Представитель министерства заявил, что пациент, чья инфекция была зарегистрирована в понедельник, 1 июля, в Ариваре, в провинции Итури, граничащей с Угандой, скончался.

Аривари находится в северной части Итури, примерно в 10 км от Уганды и в 60 км от Южного Судана.

«На сегодняшний день в Ариваре выявлено 177 человек, которые были в контакте с семьей погибшего, и 40 из них уже были вакцинированы», — отметили в министерстве.

Напомним, что болезнь вспыхнула в Северном Киву в августе 2018 года, а затем распространилась на провинцию Итури. Нынешняя эпидемия является второй по величине за всю историю после того, как в период между 2014—2016 гг. в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне от болезни погибло более 11 300 человек.