Станица Зеленчукская, Карачаево-Черкесия, , 12:14 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии оглашен приговор троим сотрудникам полиции МО МВД России «Зеленчукский». Суд признал их виновными в нанесении побоев человеку, в результате которых ему был причинен легкий вред здоровью, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено, следователь следственного отдела, начальник и оперуполномоченный отделения уголовного розыска незаконно задержали гражданина. Доставив его отделение полиции, они избили его. По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Во время следствия и в ходе судебного заседания подсудимые вину в содеянном не признали. Тем не менее суд вынес им приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Одновременно им запретили занимать должности в органах внутренних дел в течение двух лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Карачаево-Черкесии был признан виновным в смерти жителя Карачаево-Черкесии Мурата Борлакова лишь один полицейский из пяти, оказавшихся на скамье подсудимых по подозрению в его избиении. Его приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальные обвиняемые — бывший начальник угрозыска райотдела Мурат Каракетов, оперуполномоченные Казбек Батчаев, Расул Мамчуев и Таулан Айбазов — оправданы по всем статьям обвинения с правом на реабилитацию.

Мурат Борлаков умер 3 февраля 2014 года после того, как был доставлен в Усть-Джегутинский районный отдел полиции по подозрению в совершении преступления. Свидетели сообщали, что мужчину забили до смерти в коридоре РОВД.