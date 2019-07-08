Шицзячжуан, Китай, , 12:06 — REGNUM

Полиция города Шицзячжун, столицы провинции Хэбэй на севере Китая раскрыла банду контрабандистов, изъяв у них 12 кг героина, сообщает агентство Синьхуа.

В августе 2018 года департамент по борьбе с наркотиками полиции Шицзячжуана получил сведения о том, что некто пытается переправить наркотики из провинции Юньнань на юго-западе Китая в город Чжоучжоу провинции Хэбэй через столицу провинции город Шицзячжуан по железной дороге.

Полицейские немедленно приступили к разработке комплекса оперативных мероприятий. Они прибыли на станцию пересадки в городе Шицзячжуан и обнаружили три подозрительные коробки.

В них помимо десятков пакетов с семенами манго с почвой, где они пускали корни, было найдено 30 упаковок героина, который был спрятан в этой самой почве.

22 августа 2018 года полиция арестовала двоих подозреваемых, включая 16-летнего юношу по фамилии Ли. После допроса были задержаны еще 15 подозреваемых по числу членов банды.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Шаньдун за два года стало на 16,4% меньше наркоманов