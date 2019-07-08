Уральск, Казахстан, , 12:08 — REGNUM

После реконструкции международного аэропорта в Уральске мощность терминала увеличится с 200 до 400 человек в час. Об этом заявил аким (глава) Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на торжественной церемонии закрытия объекта, сообщает издание «Мой город».

По его словам, здание аэропорта было построено в 1979 году, но объект ни разу не проходил реконструкцию. В 2015 году был проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы за счет средств из республиканского бюджета, добавил глава региона.

Напомним, в ноябре 2018 года аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заявил, что аэропорт Уральска был передан в государственную собственность. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность до 350 тыс. человек в год.

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