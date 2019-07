Москва, , 12:05 — REGNUM

Для 12-летних юных журналистов по итогам седьмого сезона проекта «Футбол для дружбы» коммуникационное агентство АГТ, выступающее оператором международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», впервые организует стажировки в печатных и онлайн-изданиях по всему миру. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства.

Идея провести стажировки в профессиональных СМИ для участников «Футбола для дружбы» возникла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы, прошедших в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

На них юные журналисты из 28 стран работали совместно с профессиональными журналистами по четырём основным направлениям: создавали новости о проекте, готовили фото‑ и видеоконтент, а также практиковались в подготовке и продвижении постов для социальных сетей. Все материалы публиковались в ежедневной газете «Футбола для дружбы» и на официальном YouTube-канале программы.

Читайте также: В Москве стартовал шестой сезон программы «Футбол для дружбы»

«В ходе финальных мероприятий ребята попробовали свои силы в корреспондентской работе, отточили навыки интервьюирования. По завершении седьмого сезона, отмечая высокий уровень подготовки юных журналистов и их желание развиваться в профессии, организаторы решили направить лучших, по мнению экспертов коммуникационного агентства АГТ, на стажировки в российские и международные СМИ», — отметили в пресс-службе компании.

Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга с июля будет проходить двухмесячную практику в спортивной редакции популярного портала News.ru. Ему будет поручена ежедневная подготовка спортивных новостей. Также Рафаэля в связи с началом футбольного сезона 2019/2020 планируют привлечь к созданию интервью со спортсменами и тренерами, подготовке репортажей с места событий. Юного журналиста познакомят с механизмом работы новостных лент и социальных сетей, ориентированных на спортивную тематику. Полученные знания Рафаэль сможет применить уже в августе, на одной из игр чемпионата России, в качестве юного репортера портала. Он также в качестве корреспондента News.ru отправится в пресс-тур в Сочи, где при поддержке попечительского совета Детского фонда УЕФА пройдет международный социальный физкультурно-спортивный проект СУПЕРКУБОК «Поверь в мечту!», организованный РФС совместно с Фондом поддержки развития физической культуры, спорта и здравоохранения «ЕДИНСТВО». Там Рафаэль Зиновьев будет освещать не только соревнования по футболу, но и мастер-классы бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Сенникова.

«Для меня большая честь иметь возможность пройти практику в серьезном деловом издании, ощутить себя полностью погруженным в профессиональную среду взрослой спортивной журналистики. Это прекрасный шанс узнать профессию изнутри, пообщаться с профессионалами, понять, подходит ли мне спортивное направление, готов ли я и дальше им заниматься. На стажировке я хочу овладеть максимумом полезных навыков — от создания новостей, фото и видео контента, до серьезных репортажей с места событий. Уверен, что опыт, который я получу этим летом, очень пригодится мне для дальнейшего профессионального развития, — и за это я бесконечно благодарен организаторам, воплотившим мою мечту в жизнь», — сказал Рафаэль Зиновьев.

Стажировки юных журналистов «Футбола для дружбы» также запланированы в Азербайджане, России и Армении. Например, Тимур Желтенков из Азербайджана сможет отточить навыки, приобретённые на «Футболе для дружбы», в редакции азербайджанского новостного портала 1news.az. А российский проект «Дети ФМ» примет Степана Галкина, который сможет научиться создавать авторский медиаконтент в различных форматах. Микаель Геворгян из Армении приобретет опыт ведения радиоэфира на Radio one (Армения), а Лукас Кальдерон из Боливии попробует себя в роли приглашенного корреспондента для сайта еженедельного журнала BBC Match of the Day, где получит возможность продемонстрировать свои навыки тысячам юных футбольных болельщиков на сайте MOTDmag.com.

Лукас Кальдерон поблагодарил организаторов за шанс стать приглашённым корреспондентом для одного из лучших, по его мнению, спортивных новостных порталов.

«Я надеюсь, что смогу пообщаться с опытными журналистами и узнать, какие качества мне нужно развивать в себе, чтобы в будущем стать успешным международным журналистом. Если в следующем году я вновь приму участие в «Футболе для дружбы», то обязательно поделюсь полученным опытом с ребятами из разных стран», — сказал он.

Читайте также: «Футбол для дружбы» принял делегатов из 211 стран

Напомним, ПАО «Газпром» реализует международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы» с 2013 года. Её участниками являются юные футболисты и юные журналисты в возрасте 12 лет, в том числе с инвалидностью. Футболисты — представители разных стран и культур объединяются в сборные дружбы, чтоб принять участие в чемпионате мира по «Футбол для дружбы», а их юные коллеги-журналисты освещают эти мероприятия. В 2019 году «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд, получив титул GUINNESS WORLD RECORDS за самую многонациональную футбольную тренировку в истории. Программа за прошедшие семь сезонов объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников.