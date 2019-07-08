Москва, 8 июля 2019, 12:05 — REGNUM
Для 12-летних юных журналистов по итогам седьмого сезона проекта «Футбол для дружбы» коммуникационное агентство АГТ, выступающее оператором международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», впервые организует стажировки в печатных и онлайн-изданиях по всему миру. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе агентства.
Идея провести стажировки в профессиональных СМИ для участников «Футбола для дружбы» возникла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы, прошедших в Мадриде с 28 мая по 2 июня.
На них юные журналисты из 28 стран работали совместно с профессиональными журналистами по четырём основным направлениям: создавали новости о проекте, готовили фото‑ и видеоконтент, а также практиковались в подготовке и продвижении постов для социальных сетей. Все материалы публиковались в ежедневной газете «Футбола для дружбы» и на официальном YouTube-канале программы.
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Рафаэль Зиновьев из Санкт-Петербурга с июля будет проходить двухмесячную практику в спортивной редакции популярного портала News.ru. Ему будет поручена ежедневная подготовка спортивных новостей. Также Рафаэля в связи с началом футбольного сезона 2019/2020 планируют привлечь к созданию интервью со спортсменами и тренерами, подготовке репортажей с места событий. Юного журналиста познакомят с механизмом работы новостных лент и социальных сетей, ориентированных на спортивную тематику. Полученные знания Рафаэль сможет применить уже в августе, на одной из игр чемпионата России, в качестве юного репортера портала. Он также в качестве корреспондента News.ru отправится в пресс-тур в Сочи, где при поддержке попечительского совета Детского фонда УЕФА пройдет международный социальный физкультурно-спортивный проект СУПЕРКУБОК «Поверь в мечту!», организованный РФС совместно с Фондом поддержки развития физической культуры, спорта и здравоохранения «ЕДИНСТВО». Там Рафаэль Зиновьев будет освещать не только соревнования по футболу, но и мастер-классы бывших игроков сборной России Алексея Смертина и Дмитрия Сенникова.
Стажировки юных журналистов «Футбола для дружбы» также запланированы в Азербайджане, России и Армении. Например, Тимур Желтенков из Азербайджана сможет отточить навыки, приобретённые на «Футболе для дружбы», в редакции азербайджанского новостного портала 1news.az. А российский проект «Дети ФМ» примет Степана Галкина, который сможет научиться создавать авторский медиаконтент в различных форматах. Микаель Геворгян из Армении приобретет опыт ведения радиоэфира на Radio one (Армения), а Лукас Кальдерон из Боливии попробует себя в роли приглашенного корреспондента для сайта еженедельного журнала BBC Match of the Day, где получит возможность продемонстрировать свои навыки тысячам юных футбольных болельщиков на сайте MOTDmag.com.
Лукас Кальдерон поблагодарил организаторов за шанс стать приглашённым корреспондентом для одного из лучших, по его мнению, спортивных новостных порталов.
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Напомним, ПАО «Газпром» реализует международную детскую социальную программу «Футбол для дружбы» с 2013 года. Её участниками являются юные футболисты и юные журналисты в возрасте 12 лет, в том числе с инвалидностью. Футболисты — представители разных стран и культур объединяются в сборные дружбы, чтоб принять участие в чемпионате мира по «Футбол для дружбы», а их юные коллеги-журналисты освещают эти мероприятия. В 2019 году «Футбол для дружбы» установил мировой рекорд, получив титул GUINNESS WORLD RECORDS за самую многонациональную футбольную тренировку в истории. Программа за прошедшие семь сезонов объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников.