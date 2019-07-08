Москва, , 12:03 — REGNUM

Уже в сентябре 2019 года на дорогах РФ могут появиться 100 беспилотных такси, а через несколько лет их количество может увеличиться в разы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля, об этом заявила гендиректор Яндекса в РФ Елена Бунина в ходе парламентских слушаний на тему развития цифровой экономики, которые проходят в Госдуме.

«Это сейчас такси, а через несколько лет у нас половина такси могут стать бесплотными. Но тут вопрос — эти такси беспилотные будут с нашими российскими технологиями и на Западе тоже будут российские технологии, или нам может быть закупать иностранные», — заявила Бунина.

По ее словам, сегодня между странами самая большая гонка не в том, как сделать технологию, а в том, как испытывать ее на дорогах. В частности, для этого необходимо накопить очень много больших данных именно на реальных дорогах.

«Сейчас мы можем к сентябрю выпустить на дороги 100 беспилотников, что было бы здорово, потому что у наших конкурентов уже где-то 300 ездит. Но нам важно, чтобы скорее проходила сертификация этих беспилотников. Сейчас это занимает месяц, а в других странах это делается за два дня. Нужно это скорее ускорять», — отметила Бунина.