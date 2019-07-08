Москва, , 12:02 — REGNUM

С помощью аукционов правительству удалось существенно сэкономить на прокладке интернета в отдалённые населённые пункты России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков на парламентских слушаниях на тему «Вопросы развития цифровой экономики» в Госдуме.

«Шло долгое внутриправительственное и не только обсуждение, каким образом проводить интернет в далёкие населённые пункты. Была выбрана конкурентная модель и на сегодня мы проводим аукционы по каждому региону на подключение социально значимых объектов в каждом регионе», — заявил Носков.

«Уже сейчас можно говорить, что эта модель показывает свои преимущества. На сегодняшний день проведено 17 аукционов по 17 регионам, снижение начальной цены по ним составило больше 50%. А если оценить экономию, которую мы получаем на основе тех денег, которые тратили в предыдущие годы, то экономия получается в четыре раза дешевле», — подчеркнул он.

Он отметил, что победители аукционов должны не только подключить социально значимые объекты, которых более 80 тыс. по всей стране, но и оказывать услуги по передаче данных. Безлимитный траффик уже включён в стоимость соответствующих контрактов, добавил министр.

В свою очередь, в рамках проекта по созданию «цифровой инфраструктуры» федерация берёт на себя расходы по оплате интернет-трафика при подключении в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, пожарных бригадах и других объектах до 2024 года.

«Реализация этого проекта позволит обеспечить современными услугами связи практически 98% жителей нашей страны», — отметил Носков.