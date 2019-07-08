Сучжоу, Китай, , 11:50 — REGNUM

Таможня города Сучжоу на востоке Китая пресекла контрабанду 500 тонн сахара и арестовала семерых злоумышленников, сообщили в Главном управлении таможни КНР, передает агентство Синьхуа.

По информации властей, также было арестовано одно судна и огромной количество вещественных доказательства. Расследование по данному эпизоду продолжается. Как отмечает издание, таможня Сучжоу наращивает в последние годы усилия по борьбе с контрабандой нефтепродуктов и сахара.

Так, с начала кампании в 2018 году было раскрыто шесть крупных случаев контрабанды с изъятием 2,758 тонн сахара общей стоимостью 65,35 млн юаней (около $9,6 млн).

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