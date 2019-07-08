Москва, , 11:46 — REGNUM

В 2020 году начнутся работы по прокладке волоконно-оптической линии на Чукотку. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков на парламентских слушаниях на тему «Вопросы развития цифровой экономики» в Госдуме.

«Отдельно упомяну Чукотку. В силу географических особенностей её восточную часть тяжело подключить по суше. Поэтому по дну моря будет проложена волоконно-оптическая линия из Петропавловска-Камчатского в Анадырь. Ввиду сложности проектирование занимает достаточно большое время, но непосредственно строительные работы мы начнём в следующем году», — заявил Носков.

Министр отметил, что федеральный проект «Информационная инфраструктура» имеет самый большой бюджет в программе. Этот законопроект предполагает прокладку волоконно-оптических кабелей, закупку дорогостоящего телеком-оборудования, строительство центров обработки данных — иными словами, «создаёт материальную основу цифровой экономики», отметил он.

По его словам, в рамках этих работ федерация берёт на себя «расходы по оплате интернет-трафика при подключении в школах, фельдшерско-акушерских пунктах, пожарных бригадах и других объектах до 2024 года».