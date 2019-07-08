Владикавказ, , 11:44 — REGNUM

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, которое занималось переработкой древесины. Незаконный бизнес принес его владельцу более 54 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе МВД по региону.

Как установили ФСБ и МВД по республике, предприятие в отсутствии лицензии на производственное оборудование в течение одного года и шести месяцев, с начала 2018 года, вело обработку и распиловку леса в Пригородном районе РСО-Алании. При этом паровой котел, который использовался для обработки древесины, относился к категории опасных производственных объектов. В нарушение закона о их промышленной безопасности директор компании не озаботился получением необходимого разрешения на его эксплуатацию.

За время использования парового котла предприятие незаконно получило доход от реализации продукции на сумму свыше 54,211 млн рублей. В настоящее время директор ООО является фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Незаконное предпринимательство».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в июне 2019 года было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Житель соседнего региона, не имея разрешительных документов на заготовку древесины, вырубил в лесном массиве на территории Медынского района 980 берез, 174 елей и восемь осин. Медынскому лесничеству был причинен ущерб на общую сумму более 3,7 млн рублей.