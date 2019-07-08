Нур-Султан, , 11:42 — REGNUM

Проверку безопасности хранения боеприпасов во всех регионах Казахстана начала специальная комиссия министерства обороны республики. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Казахстана.

В министерстве отметили, что в состав комиссии вошли высококвалифицированные военные специалисты, занимающиеся организацией хранения боеприпасов.

Члены комиссии проверят условия и порядок хранения боеприпасов, соблюдение требований пожарной безопасности, а также дадут оценку рискам возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на военном складе в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошло возгорание, которое привело к взрывам боеприпасов. В результате происшествия повреждения получили 80−90% домов в городе.

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