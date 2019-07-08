Пермь, , 11:49 — REGNUM

На территории Ленинского района Перми пройдут мероприятия по борьбе с грызунами. Обработке подвергнут почти 15 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Работы по дератизации пройдут в несколько этапов до конца октября. Дератизация затронет территорию набережная Камы, участок возле зоопарка.

«Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные, и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории», — отмели в мэрии.

Стоит напомнить, что в Перми весной прошла единовременная сплошная дератизация. В администрации подчеркнули, что все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и животных.

Однако в апреле зоозащитники забили тревогу. Они заявили о том, что в подвалах домов находят трупы кошек с сильными ожогами. По мнению защитников животных, кошки стали жертвой дератизации.

Между тем, в 2018 году жители Перми жаловались на то, что город атакуют крысы. Местная жительница в соцсети сообщила, что на ее собаку напали крупные грызуны, отбить таксу не удалось. В ответ горожане заявили, что вечерами по отдельным улица страшно ходить, под ногами кишат полчища крыс.

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