Пермь, 8 июля 2019, 11:49 — REGNUM
На территории Ленинского района Перми пройдут мероприятия по борьбе с грызунами. Обработке подвергнут почти 15 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.
Работы по дератизации пройдут в несколько этапов до конца октября. Дератизация затронет территорию набережная Камы, участок возле зоопарка.
Стоит напомнить, что в Перми весной прошла единовременная сплошная дератизация. В администрации подчеркнули, что все применяемые препараты сертифицированы, разрешены к применению и безопасны для людей и животных.
Однако в апреле зоозащитники забили тревогу. Они заявили о том, что в подвалах домов находят трупы кошек с сильными ожогами. По мнению защитников животных, кошки стали жертвой дератизации.
Между тем, в 2018 году жители Перми жаловались на то, что город атакуют крысы. Местная жительница в соцсети сообщила, что на ее собаку напали крупные грызуны, отбить таксу не удалось. В ответ горожане заявили, что вечерами по отдельным улица страшно ходить, под ногами кишат полчища крыс.
Читайте также: Крысы атакуют Пермь
Читайте ранее в этом сюжете: В Перми жертвами сплошной дератизации становятся кошки