Москва, , 11:32 — REGNUM

Большинство жителей России (82% удовлетворили ответы Владимира Путина на вопросы граждан во время прямой линии. Полностью удовлетворены 34%, отчасти — 48%, не удовлетворены 16%. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Доля граждан, смотревших прямую линию снизилась. В 2017 году смотрели её по телевизору 45%, в 2019 году — 35% опрошенных. Читали ответы Путина в СМИ и интернете 6% (в 20 111-м — 9%).

Вместе с тем 63% уверены, что проблемы, которые были затронуты в ходе прямой линии с президентом РФ, будут решены. Придерживаются противоположной точки зрения 29%, 8% затруднились ответить.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным: все новости

Как сообщало ИА REGNUM, прямая линия с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялась 20 июня 2019 года. Всего поступило более 2 миллионов обращений. 7 июня 2018 года глава государства ответил на 73 вопроса.

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