Москва, , 12:19 — REGNUM

В рамках проекта реконструкции бывшей электростанции на Болотной набережной (ГЭС-2) на крыше здания будут установлены солнечные батареи. Об этом журналистам сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что ГЭС-2 станет одним из немногих зданий в столице, использующих возобновляемые источники энергии. Также в рамках проекта реконструкции планируется создать систему фильтрации дождевой воды.

«На крыше здания установят солнечные батареи общей площадью 5000 квадратных метров — это позволит регулярно вырабатывать до 10% потребляемой электроэнергии. Кроме того, во все инженерные системы ГЭС-2 — от вентиляции до освещения — внедрят специальные технологии для минимизации энергопотребления», — пояснил Кузнецов.

Уточняется, что проект реконструкции разработало архитектурное бюро Renzo Piano Building Workshop по заказу фонда V-A-C. В здании бывшей электростанции, которое теперь принадлежит фонду, в ближайшее время откроется городское культурное пространство. Для гостей будут открыты выставочные помещения, залы для спектаклей и концертов, библиотеки. Общая площадь составит 17, 5 тысяч квадратных метров.

Кузнецов также сообщил, что работы по установке стеклянной крыши и солнечных батарей должны быть завершены осенью 2019 года. После этого строители приступят к внутренней отделке помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, японская автомобилестроительная корпорация Toyota начала дорожные испытания гибридного автомобиля с улучшенной солнечной батареей совместно с компанией Sharp.

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