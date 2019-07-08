Шэньчжэнь, Китай, , 11:29 — REGNUM

Таможня китайского города Шэньчжэнь на юге страны пресекла контрабанду 300 флаконов с экстрактом человеческой плаценты, которые предназначались для использования в медицинских целях, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Во многих азиатских странах считается, что экстракт человеческой плаценты обладает омолаживающим эффектом. Сотрудники таможни обнаружили контрабандную продукцию из Японии общим объемом 600 мл в багаже китайского пассажира, который не имел на руках карантинного сертификата на товар.

Экстракт человеческой плаценты крайне популярен среди людей, верящих, что он может побороть старение. Однако, в связи с этим, имеются риски передачи ВИЧ и гепатита в случае его введения в организм, если экстракт не имеет надлежащих сертификатов. Ранее контрабанда экстракта плаценты из Японии была изъята таможней китайского портового города Циндао.

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