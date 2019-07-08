Наньчан, Китай, , 11:12 — REGNUM

В общей сложности 228 тыс. человек пострадали от паводков и наводнений, вызванных мощными ливнями, обрушившимися на провинцию Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Ливни обрушились на провинцию с обеда по местному времени 3 июля. Это привело к тому, что пять городов были затоплены, а более 6,3 тыс. человек были вынуждены переселиться в безопасное место.

В общей сложности 14,9 тыс. га зерновых культуры пострадало и более 900 га — уничтожено. Наводнение также уничтожило 34 домохозяйства. Прямой экономический ущерб составил 310 млн юаней (около $45 млн).

Метеорологи также сообщают, что центральные и северные районы провинции ожидает очередной раунд ураганов и ливней в ближайшие дни, в связи с чем местными жителям и властям стоит максимально приготовиться к очередным трудностям.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек погибли в результате наводнения в китайском Гуанси