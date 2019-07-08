Москва, , 11:11 — REGNUM

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии. Главный символ праздника — ромашка, передаёт 1 Канал.

Накануне и в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия: концерты, благотворительные акции, флэшмобы, посвященные семье.

Также Ко Дню семьи, любви и верности приурочено вручение медалей «За любовь и верность».

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Как сообщало ИА REGNUM, в России официально праздник отмечается в 12-й раз. В 2002 году молодежь города Мурома предложила возродить традицию празднования Дня Петра и Февронии. В 2008 году идею поддержала Русская православная церковь.

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