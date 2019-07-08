Хух-Хото, Китай, 8 июля 2019, 11:05 — REGNUM
Лесной пожар, разгоревшийся в девственном лесу Внутренней Монголии на севере Китая был почти полностью потушен после ночной битвы с пламенем, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.
В борьбе с огнем приняло участие более 300 пожарных. О возгорании стало известно около 11:00 по местному времени 7 июля. С того момента пламя растянулось на линии длиной 3,1 км двумя очагами в лесной ферме Сикоузцы в северной части горного хребта Большой Хинган.
Более 120 пожарных и спасателей по-прежнему занимаются расчисткой угля в зоне возгорания для предотвращения повторной вспышки пожара. Причины случившегося выясняются. Не исключен и человеческий фактор.
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