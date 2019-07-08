Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM

В Невский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело в отношении сотрудника СПб ГБУ «Мостотрест», чьи действия, по данным следствия, привели к серьезному ЧП на Володарском мосту Петербурга 25 августа 2018 года.

Константин Ромащенков, в то время начальник бригады Володарского моста участка разводных мостов №1 Управления эксплуатации разводных мостов «Мостотреста», обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Ему грозит до 1 года лишения свободы.

По версии следствия, Ромащенков осуществил проверку схемы готовности моста к навигации до начала смены, включив насос №1 и гидросистему разведения моста, что привело к поднятию крыла пролетного строения на 30−40 см.

В результате проезжавший по мосту автомобиль «Лада Калина» врезался в приподнявшийся край разводного пролета моста, а его водитель получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, по первоначальным сведениям 25 августа 2018 года на Володарском мосту в приподнявшийся пролет врезались два легковых автомобиля и маршрутка. Три человека были госпитализированы.

Как предполагали специалисты, причиной кратковременного подъема крыла моста мог стать случайный сбой в системе управления разводным пролетом переправы. Также эксперты выявили дефект конструкции разводного пролета, который ведет к появлению дополнительного трения в работе замка запирания. Это могло привести к сбою оборудования моста при его проверке перед разводкой.

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