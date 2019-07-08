Вашингтон, , 10:59 — REGNUM

Студия Crowbar Collective объявила о том, что архивы с финальными версиями уровней глав Xen и Gonarch's Lair для игры Black Mesa появятся в сети 1 августа 2019 года. Об этом 8 июля сообщил портал DSOGaming.

Разработчики написали, что они уже обнаружили и исправили большое количество проблем. Более того, они пообещали, что в ближайшее время выпустят все оставшиеся уровни бета-версии римейка классического Half-Life — Interloper, Nihilanth и Endgame.

Издание отмечает: таким образом, разработка Black Mesa будет завершена, когда будут выпущены заключительные главы для бета-версии игры.

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Напомним, уровни для мира Xen в Black Mesa в значительной степени являются оригинальными работами, а не просто римейками уровней Xen из оригинального Half-Life.

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