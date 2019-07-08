Ланьчжоу, Китай, , 10:58 — REGNUM

Пещеры Могао, являющиеся объектов защиты мирового наследия ЮНЕСКО в провинции Ганьсу на севере Китая вновь открыты для посещения туристами после временного закрытия в связи с мощными ливнями, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Мощные ливни обрушились на город Дуньхуан, где расположены гроты с 6 по 7 июля. В указанном районе выпало около 40,4 мм осадков, что составляет среднюю годовую норму за период с 1981 по 2010 годы.

Размытые с обрушившиеся скальные породы были расчищены, гроты в целом не пострадали, о чем было объявлено специалистами по завершению их осмотра. Единственная дорога, ведущая в гроты была размыта в результате наводнения.

Более 700 человек и 80 транспортных средств были направлены на починку дороги и прокладку временных обходных путей до гротов.

Отметим, что Пещеры Могао являются домом для целого ряда коллекций буддистского искусства. Здесь обнаружено более 2000 цветных скульптур и 45 тыс. кв. метров фресок, расписанных на стенах 735 пещер.

Первые сооружения в пещерах появились в 366 году н.э. На протяжение более тысячи лет они были популярными торговыми площадками, местами остановок путешественников и местом размещения религиозных храмов Великого Шелкового пути.

Местный засушливы климат с небольшим количеством осадков стал основной причиной, почему гроты сохранились нетронутыми на протяжение тысяч лет.

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