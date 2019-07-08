Кемерово, , 10:54 — REGNUM

Жители Кузбасса — частные лица и предприниматели — собрали около 40 тонн предметов первой необходимости для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе администрации Кемерова, в сборе гуманитарной помощи участвовали крупные торговые сети, производители молока и трикотажная фабрика.

«Это детские памперсы, детское питание длительного хранения (сухие молочные смеси, каши), продукты питания длительного хранения (тушёнка, каша с мясом, сгущёнка), средства личной гигиены, стиральные порошки, мыло, зубная паста», — перечислили перечень предметов в администрации.

Два грузовика с гуманитарной помощью уже добрались до Иркутской области и находятся в стадии разгрузки.

Туда же 6 июля отправились 17 бойцов регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Волонтёры пробудут в Приангарье две недели и в составе оперативной группировки будут помогать в ликвидации последствий наводнения в Тулунском районе. Студенты-спасатели повезли с собой необходимое снаряжение, инструменты, квадракоптеры.

Тем временем, число жертв катастрофического наводнения продолжает расти — 8 июля стало известно об обнаружении ещё одного погибшего. Таким образом, общее число жертв стихии достигло 23 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после продолжительных осадков. Реки вышли из берегов и подтопили более десяти тысяч домов. Наиболее сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где мощным потоком буквально сносило частные дома.

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