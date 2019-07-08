Москва, , 10:42 — REGNUM

В районе Печатники Москвы ведутся строительные работы у берега Москвы-реки, сообщается в репортаже «ГрадусТВ» в Facebook.

Против возможного строительства транспортной развязки в этом месте выступают экологи, поскольку на другом берегу реки расположен радиоактивный могильник.

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На кадрах видеозаписи место строительства обнесено забором, к которому прикреплён информационный щит: «Строительство мостового перехода через реку Москву и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской улицы до улицы Шоссейная с необходимой для их функционирования улично дорожной сетью».

Из представленной схемы следует, что развязка №3 и эстакада съезда №1 развязки №2 расположены на территории, где, по мнению экологов, могут располагаться радиоактивные отходы.

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В апреле прибрежную зону Москворечье-Сабурово посетила группа экологов, муниципальных депутатов, активистов. В присутствии СМИ были сделаны измерения, во время которых дозиметр показал свыше тысячи микрорентген.

Примечательно, что данный инфраструктурный объект находится на пути будущей Юго-Восточной хорды Москвы. Редакция ИА REGNUM направляла запрос по магистрали в департамент строительства столицы, и в июне 2019 года пришёл ответ, что проектно-изыскательные работы продолжаются: «По объекту ведутся проектно-изыскательские работы, более подробная информация будет известна после их завершения и заключения экспертизы».

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Ранее экологи заметили в Печатниках признаки подготовительные работ перед началом строительства.