Москва, , 10:39 — REGNUM

Основные причины, побуждающие женатых людей развестись — бедность, нехватка денег (46%), измены и ревность (22%), эгоизм и отсутствие взаимопонимания (21%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Допустимыми считают разводы 80% жителей России. 30% не поддерживают развод, если семья фактически не распалась. 10% граждан категорически против расторжения брака вне зависимости от причин.

На вопрос, оставлять ребенка в случае развода, 58% ответили — «всё зависит от конкретных людей». Одна пятая часть опрошенных считает, что дети должны оставаться с матерью. Мнения, что родитель-одиночка не может хорошо воспитать ребёнка, придерживаются 15%.

Опрос проведен 4 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали реже заключать браки. Их количество сократилось на 21% за период с 2013 по 2018 год.

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