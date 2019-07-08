Пекин, , 10:31 — REGNUM

На конец мая глубина залегания подземных вод в равнинных районах Пекина составила 23,32 метра, что в среднем на 3,16 метров больше относительно 2015 года, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

За последние годы подземные воды Пекина эффективно защищались и восстанавливались в рамках государственной программы. Общий уровень подземных вод в равнинных районах благодаря этому увеличился значительно, отметили в Пекинском муниципальном бюро водных ресурсов.

Относительно того же периода 2018 года уровень грунтовых вод в равнинных районах Пекина увеличился на 2,18 метров. В сравнении с 2015 годом, общие запасы грунтовых вод города также увеличился на 1,62 млрд кубометров.

Проблема защиты грунтовых вод в Пекине встала особенно остро по мере взрывного роста численности населения города, а также развития промышленности, что потребовало резкого наращивания потребления грунтовых вод. Относительно 1980 года уровень грунтовых вод в городе упал почти на 20 метров, а запасы сократились почти на 9 млрд кубометров.

В связи с этим в последние годы муниципальные власти поставили защиту грунтовых вод во главу угла. Началась борьбе с перерасходом грунтовых вод, а также разрабатываться проекты водоотведения из различных рек. Падение уровня грунтовых вод было остановлено лишь в 2016 году.

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