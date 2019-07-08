Джакарта, 8 июля 2019, 10:32 — REGNUM
Центр вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий в Индонезии связывает землетрясение магнитудой 7,0 в Молуккском море, с субдукцией, сообщает информационный портал Detik.
«Исходя из местоположения и глубины эпицентра, предполагается, что это землетрясение связано с субдукцией», — говорится в письменном заявлении центра вулканологии и смягчения последствий стихийных бедствий Индонезии.
Субдикция — это геологический процесс на стыке тектонических плит, когда одна плита уходит под другую.
В Индонезии общественность призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям местного правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили о возможности цунами после сильного землетрясения, произошедшего у побережья страны.
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