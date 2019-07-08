Омск, , 10:18 — REGNUM

В Омске разразился скандал. Детей в возрасте от шести до девяти лет в частной школе заставили смотреть фильм ужасов «Кукла» с возрастным ограничением 16+.

Об инциденте сообщил омич Александр Ершов.

«Когда им (детям — прим. ред.) стало страшно, они попросили выключить фильм или просто уйти с просмотра, то учитель заставила все смотреть, сказала, что накажет детей — они будут целый час читать. Наши дети полностью посмотрели этот фильм. Учитель сказал, не говорить родителям, а то она их накажет. Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме. На следующий день несколько человек расторгли договоры, а остальные пришли и находились там весь день. Они не сказали родителям», — говорится в сообщении за подписью Ершова на странице паблика «Аварийный Омск» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает «Комсомольская правда Омск», речь идёт о многопрофильной академии непрерывного образования (МАНО), где на период каникул действуют платные учебные классы. Неделя уроков обходится почти в 4 тысячи рублей.

Издание уточняет, что младшеклассники, которым было страшно смотреть фильм, просили его выключить, однако дети постарше уговорили учителя продолжить просмотр.

Александр Ершов обратился в прокуратуру. В частной школе утверждают, что скандала нет, и недоволен только Ершов.

На вопрос, зачем детям 6−7 лет показывать ужасы, сотрудница школы Елена Батыршина ответила следующим образом:

«Показывали, но это всё-таки триллер, а не ужасы. Да, они смотрели. Да некоторые не хотели, потому что им стало страшно. Педагог предложила детям пойти почитать в этот час. Это уже родители вывернули ситуацию, будто учитель заставляла всех смотреть и грозилась посадить их за книжки. Наверное, это в той семье чтение — это наказание. Педагог даже выключила кино и включила «Простоквашино». Но потом снова пошло недовольство старших детей, которые просили досмотреть фильм. Ошибка учителя, что она пошла на поводу у них. Но недовольных было всего несколько человек. Были и малыши, которые хотели досмотреть кино».

По её словам, педагоги наказаны. Они получили выговор и лишены премии:

«Мы признаем, что не стоило этого делать. Не понимаю, как вообще этот фильм оказался на компьютере и почему выбрали именно его. У нас есть картотека кино, которое можно показывать детям. Это наша ошибка».

Между тем ситуацию обсуждают пользователи соцсетей.

«Я бы в суд пошла или прокуратуру, если бы моего ребёнка заставили этот фильм смотреть», — подчеркнула подписчица паблика «Аварийный Омск».

«Кроме фильма нужно написать «заставили читать книжку», это же немыслимо для детей в возрасте от шести до девяти лет», — иронизирует ещё один подписчик.