Тайюань , Китай, , 10:18 — REGNUM

Полиция китайской провинции Шаньси на севере страны вернула в страну два бронзовых изделия времен ранней династии Западная Чжоу (1046 — 771 до н.э.), сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Бронзовые изделия носят название «Ифани» и «Ицзунь». Они оба были извлечены расхитителями из гробницы, обнаруженной в городе Юньчэн, а затем перепроданы через несколько городов Китая прежде, чем утечь за рубеж, сообщили в полиции.

«Ицзунь» представляет из себя бронзовую чашу с начертанием 23 иероглифов на ней. «Ифани», в свою очередь, представляет из себя сосуд кубической формы, используемый для питья в древности. На нем изображены звериные морды.

По словам археологов, судя по надписям и рисункам, оба изделия относятся в эпохе Западная Чжао, а захороненный в гробнице носил высокий социальный статус в то время.

Они также отметили, что такие рисунки и надписи являются крайне редкими, а потому особо ценными. В связи с этим, изделия находятся под высшим уровнем защиты культурного наследия со стороны китайского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года стало известно об обнаружении комплекса каменных построек в провинции Шаньси возрастом более 1,5 тыс. лет.

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