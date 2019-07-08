Ростов-на-Дону, , 10:17 — REGNUM

Еще один участник банды Шамиля Басаева получил обвинительный приговор и отправится отбывать наказание к колонию строгого режима на 19 лет. Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также соучастии в организации терактов жителя Ингушетии Аслана Яндиева, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе Следственного комитета.

На суде было установлено, что боевик стал участником незаконного вооруженного формирования в декабре 2005 года. За это время он принял участие в совершении двух террористических актов. Так, вместе с Оздоевым, Цуровым, Хамхоевым и другими участниками банды Яндиев 24 декабря 2005 года установили вблизи электроподстанции «Владикавказ-2» четыре реактивные противотанковые гранаты с самодельно вмонтированными в них замедлителями взрывов и включили таймер.

Взрыв произошел на следующий день в установленное время. К счастью, человеческих жертв не произошло, однако были уничтожены подстанция и находившиеся рядом строения.

Следующим объектом террористов стал транслятор ЗАО «Мобиком-Кавказ», расположенный на окраине села Дачное в Северной Осетии. 24 июня 2006 года члены банды, в том числе и Яндиев, устроили подрыв СВУ. Был поврежден транслятор, а также причинен значительный материальный ущерб.

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После теракта Яндиев скрылся от правосудия за границей. По поддельным документам он проживал в Словакии, где был задержан в 2011 году. Лишь в 2018 году его экстрадировали в Россию. В это время его подельники уже 11 лет отбывали наказание в колонии строгого режима. Так, в 2007 году Цуров, Хадзиев и Оздоев были приговорены к 24, 23 и 18 годам лишения свободы соответственно. Пятый участник терактов в Северной Осетии — Хамхоев был ликвидирован в ходе спецоперации в 2006 году.

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