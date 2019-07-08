Москва, , 10:15 — REGNUM

Мосприрода выпустила специальную интерактивную карту с местами обитания соловьёв. Это сделано для учёта этих певчих птиц, сообщается на портале столицы.

Учет соловьёв проводился в столице с 1 мая по 30 июня. За два месяца зафиксировано 160 новых мест обитания соловьёв, в том числу в центре — в районах Арбата, Якиманки и Хамовников.

Всего в Москве около 400 мест обитания соловьев. Пополнение интерактивной карты продолжится. Москвичей просят присылать фотографии или аудио‑ и видеозаписи с соловьиными трелями.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году жители Москвы сообщали о 1375−1500, в 2002 г. о 1158−1302, в 2003 г. о 1547−1649, в 2004 г. о 1078−1502 поющих соловьях (приведены минимальные и максимальные показатели).

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