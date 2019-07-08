Ярославль, , 10:10 — REGNUM

Руководство ярославского отделения ОНФ проверило работу камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах области. Об этом рассказал руководитель областной организации Игорь Ямщиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Трасса М-8 Игорь Ямщиков

Активисты проехали по двум федеральным трассам на территории области — «Москва — Архангельск» и «Ярославль — Кострома».

«Проверено 50 мест установки камер (35 на московском направлении и 15 на костромском). Именно мест, поскольку в реале в наличии оказалось только 22, то есть менее 50%! Из этих 50, всего 44 отображались на навигаторе, разметки или указателя на фотоконтроль не было в 31случае… Из 22 таки установленных камер — 3 не присутствуют в системе GPS-навигаторов, т. е. , по всей видимости, они и не зарегистрированы установленным образом, но «письма счастья» мы, водители, от них получаем с завидной регулярностью. В 7 местах нет ни предупреждающей разметки, ни соответствующих знаков», — рассказал председатель ярославского отделения ОНФ Игорь Ямщиков.

В 5 активисты ОНФ не смогли понять необходимость установки камер с точки зрения обеспечения безопасности людей и дорожного движения.

«Общие первые впечатления таковы: там, где камеры реально нужны — их нет! Это совершенно очевидно! Полная анархия и беспорядок в целом в системе видео\фото-контроля на дорогах», — сообщил Игорь Ямщиков.

Общественники готовят обращение в прокуратуру, чтобы та проверила соблюдение законодательства в этой сфере.