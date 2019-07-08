Циндао, Китай, , 10:01 — REGNUM

В прибрежном китайском городе Циндао в провинции Хэбэй на севере страны с 1 августа 2019 года вступает в действие полный запрет на курение сигарет во всех общественных заведениях, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Запрет распространяется на 11 видов общественных мест, включая туристические места и пляжи. Курение электронных сигарет также будет запрещено.

Курильщики, которые будут застуканы за неугодным делом в неположенном месте, будут оштрафованы на 200 юаней ($29,02), а владельцы заведения — на 1000 юаней.

Отметим, что власти Китая задались целью сократить количество курильщиков среди лиц от 15 лет и старше на 20% к 2030 году в рамках программы «Здоровый Китай 2030», которая была представлена в 2016 году.

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