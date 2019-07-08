Оренбург, , 09:53 — REGNUM

Два объекта Оренбургской области вошли в федеральный реестр лучших практик благоустройства, реализованных в 2018 году. Реестр утвержден главой Минстроя России Владимиром Якушевым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В федеральный реестр вошли 165 проектов из 112 городов, расположенных на территории 60 субъектов страны. Из Оренбургской области в реестре значатся две территории.

Медногорск включен в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей». Отмечено благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, прилегающей к кинотеатру «Урал».

Райцентр Ташла Ташлинского района — в номинации «Игровые, спортивные и иные тематические площадки». Отмечено благоустройство общественной территории перед стадионом «Салют».

Для включения в федеральный реестр в Минстрой России поступило 454 заявки из 84 регионов страны. Самыми популярными номинациями стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки».

«Каждый регион, участвующий в проекте «Формирование комфортной городской среды», раз в год направляет в Минстрой России не менее двух лучших реализованных практик по благоустройству. Количество заявок мы не ограничиваем, и это позволяет нам оценить уровень заинтересованности регионов в качественной реализации проектов и их готовность демонстрировать результаты своей работы на федеральном уровне. При этом основная цель реестра — обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства, поэтому заявки проходят строгую экспертизу», — сказал Владимир Якушев.

Впервые федеральный реестр лучших практик по итогам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» был сформирован в 2017 году. Из 538 заявок было отобрано 125 проектов, в том числе от Оренбургской области в реестр вошло 4 объекта.