Токио, , 10:04 — REGNUM

Создатель японской ролевой игры Fire Emblem: Three Houses Тошиюки Касукихара поделился новыми подробностями предстоящего проекта. По его словам, полное прохождение игры займёт более 200 часов реального времени, сообщил портал Gamesradar+ 7 июля.

Разработчик заявил, что прохождение за один из домов заняло у него 80 часов. По его мнению, игра за все три дома (не пропуская заставок и диалогов) должна длиться, как минимум, 200 часов. Касукихара отметил, что у игроков будет необходимая мотивация для прохождения такого масштабного проекта.

В Fire Emblem: Three Houses геймеры смогут выбрать сюжетную линию одного из трёх представленных домов. У прохождения за каждый из них будет свой уникальный финал, дополняющий общий сюжет игры. Поэтому игра тремя разными путями станет необходимым условием для того, чтобы подробнее ознакомиться со вселенной Fire Emblem.

В Three Houses игроки возьмут на себя управление профессором, проживающим на континенте Фодлан. По сюжету главный герой выбирает один из трёх домов, каждый со своей историей и предпочитаемым оружием. Так, дом Золотого оленя использует луки, дом Чёрных орлов — магию и топоры, а дом Голубых львов — копья. Релиз игры состоится 26 июля 2019 года.

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