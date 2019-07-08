Владивосток, , 10:00 — REGNUM

Участники поискового объединения «Авиапоиск» в уссурийской тайге обнаружили останки самолёта, пропавшего без вести в 1941 году. Энтузиасты-поисковики активно искали его десять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Бомбардировщик ДБ-3 из состава 50-го смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота был обнаружен в 30 км юго-восточнее села Виноградовка Анучинского района Приморья, после поисков, длившихся десять лет. Архивные документы позволили понять, что могло произойти на борту самолёта. Акт, составленный непосредственно после катастрофы самолёта, гласит: «27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11.00 сильным южным ветром был снесён в район Виноградовка-Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11.30 появилась низкая облачность 7−8 баллов. Экипаж Ясырева, видимо потерял детальную ориентировку, начал её восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовки, после чего с курсом 150 градусов, с набором высоты пробивая облачность. Летчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошел от командира звена Ясырева и произвел посадку 6 км южнее деревни Виноградовка. Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны. Организованный поиск самолетами в течение шести дней никаких результатов не дали».

Поисковая операция в 1941 году продлилась всего шесть дней. Затем поиск был прекращён. Тогда экипаж, потерпевший аварию, мог рассчитывать только на свои собственные силы, и сам должен был выбираться из глухой тайги в случае падения или аварийной посадки. В 1941 году, экипаж бомбардировщика из тайги так и не вышел.

Руководитель поискового объединения «Авиапоиск» Ярослав Ливанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM о поисках этого бомбардировщика.

«История поиска этого самолёта ДБ-3 началась ещё в 2009 году, когда мы впервые обнаружили о нём информацию в Центральном военно-морском архиве. Тогда же мы отработали материалы по пропавшим без вести самолётам, среди которых как раз был бомбардировщик ДБ-3 из состава 50-го смешанного авиационного полка, базировавшегося на аэродроме Новороссия-Западная. Выяснили, что 27 ноября 1941 года экипаж в составе старшего лейтенанта Ясырева, штурмана старшего лейтенанта Зорина и двух стрелков Шашкова и Лысенко пропали без вести в районе Виноградовка — Анучино.

Ярослав Ливанский Мы начали поиск по квадратам, выезжали в район по мере возможности. В ходе 10-летнего поиска обнаружили в том районе ещё несколько самолётов. Собрали информацию от бывшего техника 50 САП, который лично знал экипаж, он рассказал некоторые подробности по этой катастрофе, но только спустя 10 лет удалось локализовать район поиска. Место падения было обнаружено. Были найдены парашютные пряжки, номер двигателя самолёта полностью совпадает с данными, которые мы нашли в архиве. С уверенностью теперь мы можем сказать, что пропавший самолёт найден. Основная задача сейчас — это найти останки экипажа, потому что в ходе короткой разведки не удалось полностью отработать место, в ближайшее время будет организована экспедиция, и буквально через несколько дней все работы будут проведены».

Почему Ярослав обратил внимание на парашютные пряжки? По мнению поисковиков, их наличие говорит о том, что до самого момента столкновения с землёй экипаж мог находиться непосредственно в самолёте. Этот признак не подводил ни разу — каждый раз, при наличии парашютной пряжки, останки экипажа находили в самолёте или неподалёку.

Приморские поисковики в прошлом году открыли для обозрения своеобразный музей, где бережно хранят то, что находят во время своей поисковой работы. В музее собран большой пласт исторической информации о самолётах, летавших в разные годы в Приморье, и по различным причинам потерпевшим аварии или катастрофы. Всего к настоящему времени поисковики нашли более ста самолётов и обнаружили останки 23 членов экипажей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поисковое объединение «Авиапоиск» обнаружило самолёт, который пролежал в земле с 1941 года. Это был бомбардировщик ДБ-3 из состава авиационного полка, дислоцированного на аэродроме Новороссия-Западная.