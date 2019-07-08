Владивосток, 8 июля 2019, 10:00 — REGNUM
Участники поискового объединения «Авиапоиск» в уссурийской тайге обнаружили останки самолёта, пропавшего без вести в 1941 году. Энтузиасты-поисковики активно искали его десять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Бомбардировщик ДБ-3 из состава 50-го смешанного авиационного полка морской авиации Тихоокеанского флота был обнаружен в 30 км юго-восточнее села Виноградовка Анучинского района Приморья, после поисков, длившихся десять лет. Архивные документы позволили понять, что могло произойти на борту самолёта. Акт, составленный непосредственно после катастрофы самолёта, гласит: «27.11.41 года старший лейтенант Ясырев, летая в паре с лейтенантом Сарыковым на воздушную стрельбу, к 11.00 сильным южным ветром был снесён в район Виноградовка-Анучино. К этому же времени вследствие прохождения областей низкого и высокого давления, начала резко ухудшаться погода. К 11.30 появилась низкая облачность 7−8 баллов. Экипаж Ясырева, видимо потерял детальную ориентировку, начал её восстанавливать хождением по кругу в районе Виноградовки, после чего с курсом 150 градусов, с набором высоты пробивая облачность. Летчик Сарыков, видя, что в облачности ему не под силу, отошел от командира звена Ясырева и произвел посадку 6 км южнее деревни Виноградовка. Дальнейшие действия и судьба экипажа Ясырева не известны. Организованный поиск самолетами в течение шести дней никаких результатов не дали».
Поисковая операция в 1941 году продлилась всего шесть дней. Затем поиск был прекращён. Тогда экипаж, потерпевший аварию, мог рассчитывать только на свои собственные силы, и сам должен был выбираться из глухой тайги в случае падения или аварийной посадки. В 1941 году, экипаж бомбардировщика из тайги так и не вышел.
Руководитель поискового объединения «Авиапоиск» Ярослав Ливанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM о поисках этого бомбардировщика.
Почему Ярослав обратил внимание на парашютные пряжки? По мнению поисковиков, их наличие говорит о том, что до самого момента столкновения с землёй экипаж мог находиться непосредственно в самолёте. Этот признак не подводил ни разу — каждый раз, при наличии парашютной пряжки, останки экипажа находили в самолёте или неподалёку.
Приморские поисковики в прошлом году открыли для обозрения своеобразный музей, где бережно хранят то, что находят во время своей поисковой работы. В музее собран большой пласт исторической информации о самолётах, летавших в разные годы в Приморье, и по различным причинам потерпевшим аварии или катастрофы. Всего к настоящему времени поисковики нашли более ста самолётов и обнаружили останки 23 членов экипажей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поисковое объединение «Авиапоиск» обнаружило самолёт, который пролежал в земле с 1941 года. Это был бомбардировщик ДБ-3 из состава авиационного полка, дислоцированного на аэродроме Новороссия-Западная.