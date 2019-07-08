Кунгур, Пермский край, , 09:42 — REGNUM

В городе Кунгуре Пермского края на церемонии закрытия XVIII фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре собралось 15 тысяч зрителей со всей России. Мероприятие проходило на стадионе «Труд» 6 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2019 году сильный ветер помешал «Танцу слонов» — традиционному зрелищу, когда в небо поднимают светящиеся аэростаты. Пришлось провести «Танец слонов» не в небе, а на земле.

«Это была опасная для жизни и здоровья зрителей и пилотов погода, — пояснили организаторы. — При ветре, который превышал норму больше чем в три раза, шар, даже привязанный к земле, становится неуправляемым. Для организаторов в приоритете жизнь и здоровье людей. У нас есть метеооборудование, и метеорологи находились на стадионе».

Между тем в соцсети мнения пользователей о силе ветра разделились. Отдельные комментаторы выразили разочарование, что не удалось посмотреть во всей красе «Танец слонов» в небе. Люди ехали из других городов, тратили деньги, чтобы увидеть шоу, однако второй год подряд из-за ветра светящиеся аэростаты остаются на земле.

Добавим, фестиваль «Небесная ярмарка» проходит в Прикамье с 2002 года. В 2019 году мероприятие стартовало 29 июня. На церемонию открытия пришли посмотреть примерно 10 тыс. человек. Ежегодно фестиваль воздухоплавания собирает около 50 тысяч зрителей. Люди приезжают из разных уголков России, чтобы полюбоваться на запуск воздушных шаров, «Танец слонов», «Воздушные баталии».

Примечательно, что именно в Кунгуре, в 2004 году впервые во всём мире были проведены «Воздушные баталии» — состязания, во время которых экипажи аэростатов делятся на «армии» и облетают город, разбитый на «военные» территории. При облёте выполняются спортивно-боевые задачи по «захвату» мостов, микрорайонов, жизненно важных городских объектов и по «уничтожению» артиллерии противника. «Захват» на языке «Воздушных баталий» означает точное попадание специального маркера (мешочка с песком на длинной ленте) в объект, обозначенный заранее как объект баталии