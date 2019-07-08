Москва, , 09:35 — REGNUM

В районе Измайлово на востоке Москвы при благоустройстве дорожно-уличной сети вместо щебня используют асфальтную крошку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат муниципального совета района Надежда Загордан.

«Жители заметили, что в определённый момент в нескольких дворах вместо того, чтобы привезти новый асфальт с подложкой, а в качестве подложке используют щебень и песок, у нас была попытка положить в качестве щебня колотый асфальт, который снимают с какой-то территории. Это находилось на улице Первомайской. Укладывала подрядная организация, которая выиграла тендер на комплексное благоустройство данной дворовой территории», — сообщила Загордан.

Она отметила, что несоблюдение технологий отражается на качестве работ и приводит не к экономии, а к неудобствам и убыткам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ремонт тротуаров порой обходится дороже, чем укладка плитки.

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