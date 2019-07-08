Баргузинский район, Бурятия, , 09:35 — REGNUM

Прокуроры в Бурятии через суд добиваются обеспечения врачами и оборудованием скандальной Баргузинской центральной районной больницы. Об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе прокуратуры республики.

Недостатки в работе учреждения были выявлены в ходе проверки прокуратуры района с участием специалиста управления Роспотребнадзора по Бурятии.

«Выявлено отсутствие медицинского оборудования, предусмотренного стандартами оснащения группы анестезиологии-реанимации, неукомплектованность штата больницы необходимым количеством медицинских работников. Указанные нарушения закона существенно влияют на качество оказания медицинской помощи», — отметили в надзорном органе.

По итогам проверки прокурор района предъявил иск к руководству больницы и министерству здравоохранения республики о понуждении обеспечить учреждение недостающим медицинским оснащением и персоналом. Районный суд требование истца удовлетворил.

Однако неизвестно, как будут исполнять решение суда республиканские власти, поскольку дефицит врачей в районных больницах уже давно стал хроническим. Программа «Земский доктор» позволила укомплектовать специалистами часть учреждений, но лишь на некоторое время — многие врачи по истечении обязательного срока уезжают обратно в город. Как ранее сообщал глава минздрава Бурятии Дамбинима Самбуев, кадровый дефицит в районных больницах на март 2019 года — 621 врач.

Недостаток врачей, следствием чего является их перезагруженность, оборачивается во врачебные ошибки и недостаток внимания и равнодушие к пациентам. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Баргузинской больнице произошел вопиющий случай смерти мужчины в запертой каморке. Воспаленное сознание больного врачи приняли за помешательство и заперли в техническое помещение. Спустя несколько часов мужчина был найден в комнате мертвым.

Чуть позже пожилой мужчина после обращения в больницу совершил самоубийство. По мнению родственников, на такой шаг пенсионер пошел из-за систематического унижения его достоинства работниками учреждения. Очень тяжёлое впечатление на пациента произвели слова медсестры о том, что ему нужны памперсы и ведро.

Читайте также:

От смерти в каморке до суицида: новая трагедия в бурятском здравоохранении

СМИ: пациент в Бурятии умер в запертой больничной каморке

Уволена главврач больницы в Бурятии, где пациент умер в запертой комнате