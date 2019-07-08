Псков, , 09:31 — REGNUM

У деревни Андрохново под Псковом поисковики устанавливают место предполагаемого массового захоронения мирных граждан — жертв фашисткой оккупации времён Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом 7 июля в ходе 60-й встречи партизан России, Белоруссии и Латвии на Кургане дружбы заявил руководитель Псковской областной поисковой организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

По его словам, работа проводится в рамках мемориального проекта «Без срока давности», цель которого — распространение достоверной информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях, сохранение памяти о мирных жителях, погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Совместно с энтузиастами мы уже приступили к реализации этого проекта. Например, устанавливаем места захоронений в районе концлагеря под Псковом. Уверен, благодаря этой акции мы найдём не одно массовое захоронение жертв фашизма» Геннадий Корольков, руководитель Псковской поисковой организации «След Пантеры»

Отметим, что псковские поисковики и ранее занимались поиском и перезахоронением мирных граждан, убитых оккупантами: ранее были подняты и перезахоронены останки около 340 человек, которые были убиты в лагере «Шталаг-372», располагавшемся в годы войны в районе улицы Юбилейной в Пскове.

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Всего за 25 лет деятельности поисковая организация «След Пантеры» перезахоронила останки более 17 тыс. воинов Светской Армии, установлены имена более тысячи бойцов. «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также семь школьных отрядов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая эксгумация жертв фашизма начата также в Новгородской области, близ деревни Жестяная Горка Батецкого района, где, согласно архивным данным, оккупанты расстреляли около 3 тыс. человек — мирных жителей близлежащих деревень. Точное число жертв устанавливается в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого Следственным комитетом России по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

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