Ростов-на-Дону, 8 июля 2019, 09:38 — REGNUM
Активисты ростовского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) после проведённой инспекции аллеи у стадиона «Ростов-Арена» обратились к властям. С помощью акции они попросили у донского губернатора Василия Голубева воды для полива гибнущих растений и саженцев, передаёт ИА REGNUM.
Зеленые насаждения, которые появились на аллее у стадиона год назад, засохли. Должному уходу за объектом мешают бюрократические проволочки — «Ростов-Арена» не находится пока ещё в региональной собственности. Это мешает местным властям организовать регулярный полив растений, некоторые из них спасти ещё возможно.
Представители ОНФ обратились к донскому губернатору с просьбой найти возможность обеспечить полив деревьев до закрепления собственника территории, а также провели субботник — разрыхлили почву, полили оставшиеся в живых растения.
ИА REGNUM ранее сообщало, что эксперты ОНФ после многочисленных жалоб ростовчан и жителей Ростовской области обследовали аллею, появившуюся к чемпионату мира по футболу. Газон высох полностью, гибель некоторых саженцев значительна.
Стоит отметить, что благоустройство территории, прилегающей к стадиону «Ростов-Арена», стоило почти 250 млн рублей. Средства, выделенные из региональной казны, были потрачены в том числе на «просторные пешеходные бульвары и аллеи с зелёными насаждениями».
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