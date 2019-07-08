Махачкала, , 09:07 — REGNUM

В продаже квартир в нелегально построенном жилом доме на 55 млн рублей подозревается житель города Махачкалы. Против него возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве, сообщили ИА REGNUM 8 июля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что злоумышленник возвёл на собственном земельном участке 60-квартирный многоэтажный дом, не имея разрешения на строительство. Самовольную постройку в последующем он узаконил в судебном порядке. С 2017 по 2018 год застройщик, не будучи зарегистрирован как предприниматель, продал гражданам в указанном доме 34 квартиры.

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Как сообщало ИА REGNUM, другой житель Махачкалы продал квартиры на 13,5 млн рублей в доме, строительство которого им было начато незаконно. Мошенник заключал с дольщиками предварительные договоры купли-продажи, что позволяло ему привлекать их деньги для возведения объекта. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

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