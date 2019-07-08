Москва, , 08:56 — REGNUM

От жителей Москвы начали поступать жалобы на участившиеся звонки из коммерческих медицинских центров, предлагающих за деньги пройти обследование, сообщается на портале мэра столицы.

Москвичей предупредили, что сотрудники медцентров пользуются популярностью программы «Здоровая Москва», приглашая москвичей пройти платное обследование.

Столичный департамент здравоохранения напоминает, что все обследования в рамках проекта «Здоровая Москва» можно пройти совершенно бесплатно. В столичных парках открыто 46 павильонов здоровая без выходных и перерывов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в столичных парках в рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами открылись веранды здоровья.

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