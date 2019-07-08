Москва, , 08:45 — REGNUM

Грибы являются источником белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем человека, сообщила РИА Новости врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

Грибы в лукошке

«Разовая порция составляет 120−150 граммов, — рассказала она. — Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья».

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По ее словам, содержащиеся в грибах витамины и полезные вещества также укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантное влияние на организм и благотворно воздействуют на кроветворение. При этом в грибах минимальное содержание жира и нет холестерина, уточнила врач.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минсельхоз РФ предложил внести поправки в законодательство, позволяющее контролировать сбор грибов и ягод. Позже в ведомстве уточнили, что лекарственные растения, грибы, плоды, орехи, ягоды, березовый сок и семена собирать граждане смогут свободно, а чиновники займутся разработкой госполитики и будут лишь регулировать деятельность по сбору.

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