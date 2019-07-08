Москва, , 08:45 — REGNUM

На сегодняшний день годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент. Такие выводы сделали аналитики компании Brandmonitor, которая специализируется на защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом.

Налетай, торопись – покупай живопись! Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР

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По данным исследования, реплики модных брендов были проданы на сумму 280 млрд рублей, а оригинальные товары —248 млрд рублей.

Отмечается, что основные рынки сбыта подделок — торговые центры (40% от общего объёма продаж) и вещевые рынки (30%), сообщает газета «Коммерсантъ». Фейков на 84 млрд рублей продавцам удалось реализовать посредством онлайн-торговли, причём 25 млрд получено за счёт торговли в соцсетях и маркетплейсах. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.

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Эксперты указывают, что проблема копий и реплик мировых брендов остро строит не только в России. Так, в мировой индустрии одежды и обуви на долю подделок приходится 30−35% всех продаж.

В исследовании указано, что аудитории покупателей контрафакта и оригинальной продукции не пересекаются, так как у премиум-марок уже есть устоявшаяся доля платежеспособных покупателей, а копии зачастую приобретаются от случая к случаю. Подделки люксовых товаров чаще всего могут реализовываться у продавцов в небольших торговых центрах в подмосковных городах, но их можно обнаружить и в крупных торговых центрах Москвы.

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