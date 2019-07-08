Оренбург, , 09:45 — REGNUM

В Оренбургской области неделя с 1 по 7 июля стала информационно насыщенной. Началась она с кадровых решений (два министерства возглавили екатеринбуржцы) и скандала, в центре которого оказался депутат Заксобрания. Спустя два с половиной года с момента чрезвычайного происшествия на орской трассе, прогремевшего на всю Россию, вынесен приговор. Два фигуранта громкого дела о «снежном плене» получили условные сроки, один человек оправдан. Широкий резонанс получил экологический скандал в Переволоцком районе, где зафиксировано отравление людей газом. Об этих и других значимых событиях в обзоре ИА REGNUM.

Новые кадры

В Оренбургской области неделя (1−7 июля) началась с кадровых решений в правительстве. 1 июля на аппаратном совещании врио губернатора Денис Паслер представил новых главы двух ведомств.

Областной минздрав возглавила Татьяна Савинова. Ранее она в течение 11 лет была первым заместителем руководителя горздрава Екатеринбурга, в котором всего проработала 21 год. А министерство образования возглавил Алексей Пахомов. Он ранее являлся первым заместителем министра образования Свердловской области.

Оренбуржцы неоднозначно восприняли новость о новых назначениях. Общественность с приходом Паслера ждала обновления команды, ожидание затянулось. Однако когда минздрав и минобр возглавили варяги, то ряд жителей области выразил мнение, что профессионалов можно было найти и среди местных. Вместе с тем есть и точка зрения, что назначенцы из Екатеринбурга для Оренбуржья — это лучший вариант, а Паслер набирает команду, на которую сможет опереться, значит, на ключевые посты ставит людей, которых хорошо знает.

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Новые солнечные электростанции

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Елшанская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 25 МВт. Новый объект зелёной энергетики с 1 июля 2019 года начал отпуск электроэнергии в сеть. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Елшанской СЭС составляет 30,5 млн кВт/ч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 млн кубометров природного газа ежегодно.

3 июля дан старт строительству двух объектов солнечной генерации. Это вторая очередь солнечной электростанции (СЭС) в Новосергиевке мощностью 15 мегаватт и СЭС мощностью 30 мегаватт в посёлке Светлом.

Стоит отметить, что за четыре года в регионе построено 12 гелиостанций суммарной мощностью 260 мегаватт. Для сравнения — мощность Каргалинской ТЭЦ, которая обеспечивает энергоснабжением оренбургский газохимический комплекс, — 270 мегаватт. Общая годовая выработка солнечных электростанций области за 2018 год — более 116 млн киловатт-часов. То есть превышает 1% объёма генерации энергосистемы Оренбуржья.

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Депутат в изоляторе

В начале недели практически все СМИ сообщили о том, что депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Мирохин (ЛДПР) задержан и отправлен в изолятор временного содержания на 10 суток за то, что управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что у депутата просроченное водительское удостоверение.

«Разбор полетов» состоится, когда Мирохин выйдет на свободу. Соратники готовы выслушать объяснение и принять после этого решение. На мандат ЧП не повлияет. За административное наказание сложение депутатских полномочий не предусмотрено, отметила лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Оренбургской области Татьяна Казармщикова.

Коллеги Мирохина по партцеху охарактеризовали случай как вопиющий и позорный. Стоит отметить, Владимир Мирохин является членом координационного совета партии, заместителем координатора реготделения и заместителем фракции ЛДПР в региональном парламенте.

По неофициальным данным, для Мирохина выторговывалось выгодное место в парламенте (отдельные информресурсы сообщали о возможной должности в одном из областных министерств) за то, что депутат Госдумы Сергей Катасонов (ЛДПР) поддержит на губернаторских выборах Дениса Паслера. Об этом сообщил блогер Андрей Лысенко на своей странице в соцсети. По имеющейся у него информации, Катасонов в ближайшее время должен был объявить о поддержке врио губернатора, но тут приключилась «неприятная ситуация».

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Персональный отчёт

2 июля kremlin.ru опубликован перечень поручений по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным. В список вошли рекомендации правительству Оренбургской области обеспечить проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием сельской школы в Оренбургской области. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер должен до 1 ноября отчитаться президенту России Владимиру Путинуо состоянии школы в селе Трудовое Соль-Илецкого района.

Напомним, во время «прямой линии» 20 июня президенту поступила информация, что здание учреждения образования в Трудовом не видело ремнота 50 лет.

Ответственным за выполнение рекомендаций назначен врио главы региона Денис Паслер. Примечательно, что он стал единственным руководителем региона, который объявлен персонально.

Между тем оренбуржцы обратили внимание на то, что в регионе в сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора. Отчитаться Паслер, который участвует в выборах в качестве кандидата, должен до 1 ноября, что, по словам активистов-общественников, наводит на мысль об уже разыгранной победе.

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Приговор по громком делу о «снежном плене»

Медногорский городской суд 4 июля огласил приговор по резонансному делу о «снежном плене», в котором оказались десятки людей на трассе «Оренбург-Орск» 2−3 января 2016 года. Глава муниципалитета и его первый заместитель обвинялись в служебном подлоге, а также халатности, повлекшей по неосторожности причинение смерти человеку, а бывший старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области — в халатности, повлекшей по неосторожности причинение смерти человеку.

Объем уголовного дела составил 64 тома. Допрошено более сотни потерпевших и свидетелей.

Суд оправдал градоначальника. Заместитель главы администрации Медногорска признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на один год, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в начале января 2016 года из-за снежного затора на орской трассе пленниками стали десятки людей. Объявлялся режим ЧС. Последствием «снежного плена» стали 14 госпитализированных граждан и один погибший из-за переохлаждения.

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Борьба с огнём ценой 875 тыс. рублей

В Новотроицке 5 июля отменили режим ЧС, который вводился из-за крупного природного пожара, пришедшего со стороны Казахстана. Огонь перекинулся на территорию Оренбургской области 28 июня. Стремительному распространению пожара способствовали сильный ветер и жара.

Как отметил глава Новотроицка Дмитрий Буфетов, пожар был настолько серьезным, что отслеживался в МЧС РФ и в МЧС Оренбургской области. К борьбе с возгоранием привлекали все крупные предприятия в муниципалитете, не осталось в стороне и местное население. Жители тушили огонь подручными средствами. В мероприятиях по ликвидации пожара задействовали пожарный поезд; самолёт Ил — 76, который сбросил на поля 42 тонны воды, для разведки — вертолёт Ми-8.

Никаких мероприятий со стороны Казахстана по ликвидации пожара не происходило. Площадь возгорания составила порядка 1,5 тыс. га. В финансовом плане город затратил на тушение пожара 875 тыс. рублей, заявили в городской администрации.

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Экологический скандал

В Оренбургской области большой резонанс получила экологическая ситуация в Переволоцком районе. Местные жители давно жалуются на зловоние. 3 июля в Переволоцком с рабочим визитом побывал врио губернатора Денис Паслер. Он посетил ряд промышленных объектов — предполагаемых источников экологического ущерба. С собственниками и представителями предприятий прошли переговоры, где главным вопросом стала тема выхода из сложившейся ситуации и решения экологической проблемы. Паслер сообщил, что договорились о шагах, которые можно и должно предпринять.

Однако, когда врио главы региона покинул пределы Переволоцкого района, появилась информация, что на территории ООО «Велес» сливают якобы некий токсичный сжиженный газ. Вечером 3 июля резкий запах вызвал более 100 жалоб от жителей. На утро 4 июля число жалоб на тяжелый запах газа, поступивших от жителей райцентра, достигло 150. За ночь число людей, обратившихся в службу скорой помощи, выросло с двух до десяти. По данным трех лабораторий экологического мониторинга, в срочном порядке прибывших вчера в Переволоцкий район, в пробах атмосферного воздуха было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в 4,9 раза.

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4 июля Денис Паслер поручил и. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Константину Костюченко совместно с представителями федеральных ведомств до конца недели завершить юридические процедуры и подать в суд иск с требованием закрыть предприятие. Главе Переволоцкого района Николаю Сорокину было поручено поручил расторгнуть с нарушителями правовые отношения, лишив их возможности вести хозяйственную деятельность на территории муниципального образования. И. о. министра здравоохранения Татьяне Савиновой дано поручение проанализировать все случаи обращения жителей за медицинской помощью, начиная со вчерашнего вечера, чтобы при наличии оснований пострадавшие могли обратиться за возмещением ущерба.

5 июля СУ СКР по региону заявило о том, что по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.251 УК РФ «Загрязнение атмосферы, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека» возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 3 и 4 июля 2019 года в районе жилых домов в поселке Переволоцкий зафиксировано превышение нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ. По предварительной информации, это произошло в результате производственной деятельности коммерческого предприятия, расположенного вблизи поселка Переволоцкий. В результате с жалобами на плохое самочувствие в ГБУЗ «Переволоцкая районная больница» обратились несколько жителей поселка, которым поставлен предварительный диагноз «отравление».

В этот же день, 5 июля, Переволоцкий районный суд вынес решение об административном наказании предприятия, уличенного в загрязнении окружающей среды. Деятельность ООО «Велес» приостановлена на 90 суток, постановление в законную силу не вступило.

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