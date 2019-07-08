Партизанск, , 08:25 — REGNUM

В Приморском крае обнаружен пропавший в 1941 году советский дальний бомбардировщик ДБ-3, сообщает поисковое объединение «АвиаПоиск» на своей странице в Instagram.

Отмечается, что бомбардировщик был найден во время поисковой разведки в Партизанском районе Приморья. Самолет не вернулся на свой аэродром 27 ноября 1941 года. Место падения находится в тайге, в 30 км от села Виноградовка.

«Вероятнее всего, причинами могли стать обледенение самолета или почти полная выработка топлива из-за потери ориентировки во время снегопада», — говорится в сообщении.

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Поисковики уточнили, что человеческих останков во время предварительной полевой разведки не обнаружено, для их поисков в ближайшее время будет организована большая экспедиция.

В составе экипажа были летчик Николай Константинович Ясырев, штурман Зорин Сергей Иванович, стрелок-радист Шашков и стрелок Усенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года поисковики обнаружили фрагменты разбившегося советского военного самолета на территории Ботанического сада во Владивостоке. Поисковики также нашли предметы, указывающие на «поздний возраст» катастрофы, которая могла произойти до 1969 года.

В апреле того же года при проведении строительных работ вблизи выставочного комплекса «Экспофорум» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга был найден советский боевой самолет времен Великой Отечественной войны, а в нем — останки советского летчика.

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